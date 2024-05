EDICOLA CdS – Grande festa Juve: è in Champions League con il Bologna

"Grande festa Juve", titola il Corriere dello Sport in prima pagina, oltre a "Fino alla fine". Bianconeri in Champions League, minimo sindacale, sfruttando però inciampi altrui, non essendo riusciti neanche a battere la già retrocessa Salernitana. Basta l'1-1, in virtù della sconfitta della Roma contro l'Atalanta. La vera festa grande è del Bologna, che centra lo stesso obiettivo della Juventus.