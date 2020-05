La prima pagina del Corriere dello Sport apre con le ultime in merito all’ipotetica ripresa del campionato italiano. In taglio basso spazio però alle ultime polemiche di Inter-Juventus del 2018 dopo le recenti dichiarazioni di Pecoraro: “Il Var è un giallo: Inter-Juve va in tribunale. Sono sparite le registrazioni tra Orsato e i collaboratori della sfida del 2017/18. Esposti pronti e caso aperto”.