EDICOLA CDS – Inter nel radar di emiri e americani. Il Napoli chiama Dybala

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Spazio al futuro di Paulo Dybala e non solo sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani mattina. Aurelio De Laurentiis si sarebbe intromesso tra Inter e Milan per provare a portare l’argentino al Napoli. A tinte nerazzurre anche la parte centrale, con l’annuncio di Mkhitaryan e possibili sviluppi sul futuro societario.