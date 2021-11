EDICOLA CDS – Italia, Mancini perde pezzi: con l’Irlanda nuovo attacco. Out Bastoni

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Si avvicina il momento della verità per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri devono superare (e con più gol di scarto) l'ostacolo Irlanda del Nord per essere sicuri del pass mondiale. A Belfast non ci sarà Alessandro Bastoni, come ribadisce anche il Corriere dello Sport in prima pagina. Il commissario tecnico azzurro modificherà qualcosa nell'undici iniziale rispetto alla gara con la Svizzera.