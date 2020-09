La prima pagina del Corriere dello Sport apre in taglio alto con il calendario della nuova Serie A: “Pirlo-Gattuso alla terza. I due vecchi amici si scontrano presto: è un Juve-Napoli da brividi. Lazio-Atalanta verrà spostata al 30. Scudetto: CR7-Lukaku si gioca alla penultima, come il derby di Roma”. Spazio anche per il futuro di Lionel Messi: “Papà Messi non molla: “Leo se ne va””.