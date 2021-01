La prima pagina del Corriere dello Sport di mercoledì 6 gennaio apre con il big match della 15a giornata tra Milan e Juventus, che andrà in scena alle 20.45 al Meazza. Spazio anche per l’Inter, impegnata a Marassi: “Per l’Inter esame Samp, Lukaku andrà in panchina”, scrive il quotidiano romano.