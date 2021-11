EDICOLA CDS – Parolo racconta Pioli e Inzaghi: “Chi vince il derby”

Ecco la prima pagina del quotidiano in edicola venerdì 5 novembre: si parla anche di Inter in vista del derby

"Napoli leader vero". Apre così il Corriere dello Sport in edicola venerdì 5 novembre. "Juve-Viola è ribaltone", si legge in alto; accanto l'intervista a Parolo verso Milan-Inter: "Il derby? Vince Pioli". Si parla anche dei pareggi di Lazio e Roma in Europa League di ieri sera.