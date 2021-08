EDICOLA CDS – Insigne shock: l’Inter ci prova, le cifre dell’offerta. Ecco Dzeko

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola giovedì 12 agosto: si parla anche del mercato dell'Inter

Grande spazio dedicato all'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport. In particolare all'interesse dei nerazzurri per Lorenzo Insigne e all'offerta pronta per il Napoli e per il giocatore, con tanto di cifre. "Insigne shock, l'Inter ci prova", si legge. Si parla anche dell'arrivo di Edin Dzeko, sbarcato a Milano per le visite e poi alla Pinetina per conoscere l'ambiente nerazzurro. Spazio anche al sostituto del bosniaco in giallorosso in taglio alto.