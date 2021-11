EDICOLA CDS – Allarme Italia, si rompe anche Immobile. E Mancini pensa a Chiesa

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 10 novembre: grande spazio all'Italia di Mancini

In prima pagina il Corriere dello Sport in edicola mercoledì 10 novembre apre con le ultime notizie sulla Nazionale, che deve fare fronte a molti infortuni, ultimo quello di Ciro Immobile: "Allarme Italia. E Mancini pensa a Chiesa con Insigne e Berardi". In taglio alto si legge: "Si muove la Juve, caccia a Witsel" e "Il giro del Napoli in 77 giorni".