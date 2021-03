EDICOLA TS – Pirlo riaccende Juve-Inter: il tecnico punge Conte

La prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore torna sulle parole di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus

"Pirlo riaccende Juve-Inter. Il tecnico all'attacco con una squadra super offensiva: è deciso a mettere pressione ai nerazzurri per la ripresa dopo la pausa. E punge Conte per il rinvio del match con il Sassuolo".