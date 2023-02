EDICOLA TS – Crollo Conte. Pioli prepara le trappole per la Champions

Archiviato il sabato di campionato, domani è lunedì spazio ad altre partite. Dopo il weekend di Serie A, arriverà il momento degli ottavi di Champions League, con Milan e Tottenham di fronte nel primo ciclo di gare. I rossoneri sperano in una soddisfazione per provare ad uscire dal momento negativo, considerando anche che gli Spurs non se la passano per nulla bene. Lo sottolinea anche la prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina.