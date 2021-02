La prima pagina di Tuttosport

La prima pagina di Tuttosport dedica in taglio alto un pensiero a Mauro Bellugi, scomparso nella giornata di ieri: "Derby per Mauro. Una nuova infezione fatale a Bellugi, che aveva subito l'amputazione delle gambe per il Covid. Milan-Inter si gioca anche nel suo nome. Ibra-Lukaku, atto II: il duello vale il primato".