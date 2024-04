EDICOLA TS – Derby scudetto con le spine: Inter campione se batte il Milan

Un po' come a buttarla in caciara, e non è la prima volta. "Derby scudetto con le spine", scrive TuttoSport in prima pagina a poche ore da Milan-Inter. Ma quali sarebbero le spine? Da un lato la panchina in bilico di Pioli, dall'altra il ritornello del disco rotto dei 'debiti di Zhang'. Ma c'è un passaggio condivisibile: "Il popolo nerazzurro è pronto a scatenare la festa", si legge. Potete scommetterci.