La prima pagina di Tuttosport

Nella prima pagina di Tuttosport di domenica 7 novembre, in taglio alto, c'è spazio anche per il tanto atteso derby di Milano tra Milan e Inter: "Il derby dei giganti. Milan-Inter è anche la sfida a distanza fra Ibrahimovic e Dzeko, i due corazzieri del gol che possono risultare decisivi in un match cruciale anche per la lotta al vertice".