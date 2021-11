EDICOLA TS / Inter, priorità Brozovic: stretta per il rinnovo. Tentativo per Perisic: Marotta al lavoro

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola domani, venerdì 26 novembre, con il mercato dell'Inter in primo piano

"Priorità Brozovic". Tuttosport apre l'edizione di venerdì 26 novembre con l'Inter e il mercato in primo piano. Si parla del rinnovo contrattuale del regista croato, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il quotidiano aggiunge: "Tentativo per Perisic: Marotta al lavoro". Anche l'esterno ex Wolfsburg va in scadenza e il futuro e tutto da scrivere.