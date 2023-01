EDICOLA TS – L’Inter pensa a Schuurs, individuato come sostituto di Skriniar

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 10 gennaio: c'è spazio anche per l'Inter in chiave mercato

Alessandro Cosattini

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola martedì 10 gennaio: c'è spazio anche per l'Inter in chiave mercato.

Apre con le parole di Bremer l'edizione di Tuttosport. "Osimhen io lo marco così", si legge. Di spalla, spazio all'Inter in chiave mercato. "L'Inter pensa a Schuurs. Toro già su Hien. Guaio Lazaro". E ancora: "L'olandese individuato come sostituto di Skriniar", si legge sul quotidiano. In taglio alto il ricordo di Vialli: "Luca, quanto ti amiamo".

