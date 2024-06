La prima pagina di Tuttosport apre con la trattativa tra la Juventus e l'Atalanta per Teun Koopmeiners: "Trovato l'accordo col giocatore, si avvicina quello con l'Atalanta". Spazio in taglio basso per l'approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: "Conte rivincerò".