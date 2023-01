EDICOLA TS – Siete ancora super? La Supercoppa per dare un calcio ai dubbi

Spazio al derby Milan-Inter che mette in palio la Supercoppa Italiana sulla prima pagina di Tuttosport di mercoledì 18 gennaio. "Siete ancora super? Milan-Inter a Riad assegna il primo trofeo stagionale: la Supercoppa per dare un calcio ai dubbi". Si parla poi del futuro di Rabiot in casa Juve, del ko del Napoli in Coppa Italia e del mercato del Torino.