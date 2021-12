EDICOLA TS – Vamos, Inter! A Madrid per una vittoria riuscita solo a Herrera

Su Fcinter1908.it le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani mattina

Sulla prima pagina di TuttoSport in edicola domani mattina spazio ad un focus sulle due milanesi. Nel giorno di Sant'Ambrogio, Inter e Milan si giocano due gare molto importanti per il loro cammino europeo, con la differenza però che i nerazzurri sono già qualificati. Una vittoria in casa del Real Madrid, riuscita finora solo al Mago Herrera, varrebbe il primo posto nel girone.