La Stampa – Barella inesauribile, Perisic fa quello che vuole. Dimarco cambia l’Inter

Il quotidiano torinese elogia la prestazione di chi ha segnato in finale di Coppa Italia ma in particolare anche quella del calciatore entrato dalla panchina

Eva A. Provenzano

Ci sono diversi voti positivi in serbo per i giocatori dell'Inter dopo la vittoria sulla Juve. Il quotidiano La Stampa sottolinea le prestazioni di Barella, Calhanoglu e Perisic che in effetti hanno risolto la gara. Ma ce n'è anche una di un giocatore entrato dalla panchina, quella di Dimarco. Questi i giudizi del quotidiano torinese:

"Barella, 7. Segna l'eurogol che apre le danze e poi è davvero ovunque: giocatore inesauribile e micidiale. Calhanoglu, 7. Decisivo dal dischetto come allo Stadium in campionato, ma questa volta sfida le leggi della fisica per segnare il rigore che vale i supplementari. Qualche errore di troppo negli ultimi passaggi, però è una mina vagante per la difesa bianconera. Perisic: 8. Impossibile fermarlo: sulla fascia sinistra fa quello che vuole, poi prende per mano l'Inter e diventa il re di coppa. Sua la sponda aerea che propizia il rigore di Lautaro, dal dischetto è perfetto per il 3-2 e alla fine si regala la doppietta con un piccolo capolavoro balistico".

A proposito di Dimarco, che ha sostituito D'Ambrosio, il voto è un 7 e il giudizio è questo: "Cambia il volto dell'Inter e non solo perché manda in gol Perisic per il 4-2 finale. Stantuffa e sfiora anche il gol".

(Fonte: La Stampa)