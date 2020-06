Napoli-Inter, emergenza difesa per Conte: niente da fare per D’Ambrosio, convocato Pirola

L’Inter si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo la sosta forzata dovuta all’epidemia di coronavirus: i nerazzurri saranno di scena questa sera a Napoli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per Antonio Conte sarà emerenza difesa: out Godin, de Vrij e Bastoni stringeranno i denti, pur non essendo al top della condizione. Inoltre, come riporta il Corriere dello Sport, anche D’Ambrosio dovrà saltare la sfida contro i partenopei: “Nulla da fare. Nemmeno D’Ambrosio partirà per Napoli, al pari di Godin (corsa sul campo per lui ieri) e Vecino. Anzi, il fastidio muscolare accusato un paio di giorni fa potrebbe far saltare all’ex-Toro anche qualche gara di campionato. Recuperati e in campo, invece, Bastoni e De Vrij, nonostante i soli 3 giorni di allenamenti in gruppo per l’olandese. Alla luce dell’emergenza nel reparto arretrato, oltre a Ranocchia, in panchina, dovrebbe accomodarsi anche il giovane Pirola“.