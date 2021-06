Inter-Emerson Royal, l’affare si complica: il Barcellona chiede 25mln perché…

C'è un dettaglio, raccontato dal Corriere dello Sport, che complica il possibile arrivo all'Inter del brasiliano

Un giro di sondaggi, ieri, per l'agente di Emerson Royal, che a Milano ha incontrato sia l'Inter che il Milan. Il brasiliano è il primo obiettivo nerazzurro per la destra in caso di partenza di Hakimi, ma l'operazione, spiega il Corriere dello Sport, è tutt'altro che semplice: "Nella chiacchierata di ieri con il suo procuratore sono emersi dettagli - riferiti anche al Milan - che potrebbero complicare l’eventuale operazione. Dovesse essere ceduto durante questa sessione di mercato infatti, al Betis, che lo ha restituito al Barcellona dopo averlo avuto 2 anni di prestito, spetterebbero 9 milioni di euro. Significa che il club catalano non può chiedere meno di 20-25 milioni di euro. La soluzione alternativa sarebbe un prestito, ma concluso quello al Betis, appunto, ora Emerson Royal punta su di una squadra che gli dia stabilità e che dimostri di avere fiducia".