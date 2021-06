Emerson Royal, primo incontro con l’Inter: la valutazione. “C’è una complicazione”

Agente e intermediari per l'Italia sono stati ieri nella sede nerazzurra: la richiesta per il calciatore è di 20 mln

Vi abbiamo raccontato ieri della visita nella sede dell'Inter dell'agente e dei fratelli Giuffrida, intermediari in Italia per Emerson Royal . Il giocatore, appena ripreso dalle mani del Betis dal Barcellona, potrebbe prendere il posto di Hakimi qualora il giocatore venisse ceduto ad una delle sue corteggiatrici.

Frederico Pena, procuratore del calciatore, è arrivato negli uffici di via della Liberazione per un primo contatto con il club nerazzurro. Si parla di venti mln come cifra per il cartellino del giocatore. E c'è anche - scrive La Gazzetta dello Sport - una complicazione in più: "Il Barça dovrebbe subito corrispondere una ricca fetta al Betis e ciò non invita i catalani a fare uno sconto".