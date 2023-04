Empoli-Inter, Calhanoglu torna titolare. Possibile riposo per Mkhitaryan

In casa Inter è già vigilia di campionato: domani alle 12.30 la squadra di Simone Inzaghi sarà ospite dell'Empoli al Castellani e dovrà giocoforza ricominciare a fare punti. Queste, secondo il Corriere dello Sport, le probabili scelte del tecnico: In Toscana si preannuncia il ritorno dall’inizio di Hakan Calhanoglu : il turco aveva gettato la spugna durante Turchia-Croazia del 28 marzo, nella partita di qualificazione agli Europei, finendo fuori uso per un problema all'adduttore e tornando a disposizione di Inzaghi solo per due spezzoni tra Monza e Benfica.

Calha dovrebbe affiancare Brozovic in mezzo al campo. Dumfries, che da un mese è titolare inamovibile in questa Inter, verso la conferma a destra. Attenzione però al rischio squalifica: riguarda l’olandese - che col lungo infortunio di Skriniar si è preso il posto fisso in fascia negli ultimi due mesi - e due punti fermi come Acerbi e Mkhitaryan (possibile un turno di riposo per l’armeno domani) in vista della Lazio. Come nella prima semifinale di Coppa Italia, in difesa può trovare spazio D’Ambrosio. Gosens a sinistra, per la quarta gara di fila in campionato, è l’altra mossa preparata da Inzaghi".