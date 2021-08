GdS – Empoli, Pinamonti in panchina contro la Juve: già un gol ai bianconeri

L'attaccante si è trasferito in Toscana per giocare con continuità in questa stagione

Daniele Vitiello

E' iniziata la nuova avventura di Andrea Pinamonti all'Empoli. Il giovane nerazzurro è pronto per la prima convocazione, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Oggi Pinamonti gioca nell’Empoli ed è il nuovo rinforzo di Andreazzoli. Ufficializzato il 25 agosto, potrebbe andare in panchina contro la Juve, dove i toscani sono chiamati al riscatto dopo il tris subìto dalla Lazio. Del resto ai bianconeri ha già segnato: giugno 2020, Genoa-Juve 1-3, il gol della bandiera dopo i tre schiaffi della Signora. Ora può ripetersi. Al fantacalcio resta una scommessa, anche se intriga parecchio: la punta costa 13 milioni e dovrebbe partire titolare insieme a uno tra Mancuso e Cutrone. In Serie A ha giocato due stagioni con continuità, ma non è mai andato oltre i 5 gol".