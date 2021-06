Malore Eriksen, un bimbo colpito dalle immagini: raccoglie soldi per defibrillatori

Il giocatore si è sentito male in diretta televisiva e anche tanti bambini hanno visto le immagini e ne sono rimasti colpiti

Le immagini del malore di Eriksen hanno fatto il giro del mondo. Hanno colpito profondamente molti adulti, figuriamoci quanto possano esserne rimasti colpiti i bambini. Un bimbo di 7 anni, Oscar Jones, della contea di Cheshire, nel Regno Unito, ha deciso - dopo aver visto quanto accaduto al giocatore dell'Inter durante Danimarca-Finlandia - di iniziare una raccolta fondi su GoFoundme per l'acquisto di un defibrillatore per la sua squadra. Ma ha raccolto migliaia di dollari e per questo i defibrillatori li distribuirà a tutta la sua comunità.