Inter-Eriksen, c’è una coincidenza che si fa davvero interessante. “Guarda caso…”

Si va sempre più definendo il futuro di Gabigol. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante brasiliano, attualmente in vacanza, è vicino a raggiungere l’accordo con il Flamengo. Una distanza minima, quella sull’ingaggio, che fa presumere a una chiusura imminente dell’affare anche con l‘Inter, per una cifra vicina ai 18 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Diciotto milioni. Una cifra molto vicina ai 20 richiesti dal Tottenham per Christian Eriksen, il grande sogno di mercato nerazzurro. Una coincidenza che autorizza i tifosi interisti a sognare:

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)