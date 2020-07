Marani: “Conte torna sempre al 3-5-2, la sua copertina di Linus. Su Eriksen passo indietro”

Christian Eriksen giocherà la partita contro il Bologna da titolare? Con il Brescia non è partito da titolare. Di lui ha parlato Matteo Marani a SkySport: “Ho l’impressione che Conte faccia dei grandi giri ma torni al 3-5-2. È la sua copertina di Linus e lo rassicura. C’è un’anomalia unica nell’Inter. L’unica squadra che cambia modulo a seconda del giocatore tra le prime in classifica. Sconcerti ha scritto che c’è troppa Conte nell’Inter e che Eriksen è imprevedibile? Non fa una piega. Credo sia questa la forza di Conte, ripagata nella prima parte della stagione. Si sta riparando dietro le sue certezze e vede probabilmente che il danese non risponde come lui vorrebbe. Il gioco dell’Inter viene dalle fasce. Sull’ex Tottenham forse Conte sta facendo un passo indietro e sta tornando alla sua copertina di Linus”.

(Fonte: SS24)