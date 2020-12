Dopo un mese e mezzo è tornato a giocare da titolare Christian Eriksen e mostra la sua felicità sui social. Il giocatore più discusso dell’Inter è stato poi sostituito da Conte nel secondo tempo con Sensi. Aveva provato a segnare nei primi minuti e aveva messo Lukaku in condizione di segnare. Ma la rete non è arrivata. A fine partita però è arrivato il post del danese. Una foto della partita, un pallone e gli occhi a cuoricino. Nessun commento.

Ma tanto è bastato ai tifosi per inondarlo di messaggi di incoraggiamento. Anche Alessandro Cattelan, che lo aveva elogiato su Twitter, gli ha mandato un cuoricino e un braccio che indica la forza. Gli interisti hanno anche scritto: “Grande giocatore, grande uomo. Avanti Chris”; “Dai che se entri in condizione non ti toglie più nessuno il posto”; “Qualitààà”; “Devi giocare sempre”; “Vederti in campo è una gioia, ora fai in modo di restarci”.