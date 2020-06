Stellini: “Eriksen? Ci aspettiamo una crescita continua dei suoi miglioramenti”

Anche Stellini come Antonio Conte ha parlato dell’evoluzione di Christian Eriksen. Il giocatore danese prima del lockdown non era ancora bene inserito negli schemi dell’allenatore nerazzurro. Nelle scorse settimane però il tecnico e il suo staff hanno lavorato sul danese e i risultati si sono visti: giocatore titolare, modulo cambiato per lui che è diventato il legame tra centrocampo e attacco. «Siamo più che soddisfatti di quello che Christian sta facendo e ci aspettiamo una progressione continua dei suoi miglioramenti. Siamo sicuri che questo succederà», ha detto di lui il vice dell’allenatore interista. Non ha parlato Conte alla vigilia della gara con il Parma perché è squalificato e guiderà i suoi dalla tribuna.

(Fonte: ITV)