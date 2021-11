GdS – Inter, Eriksen non si è arreso: vuole tornare a giocare. Ma in Italia…

Il fantasista danese, ancora fermo dopo il malore accusato durante l'Europeo, sogna di tornare presto in campo

Christian Eriksen non si arrende: il centrocampista danese, fermo dal malore accusato duraante l'Europeo a giugno, vuole tornare a giocare. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: "Eriksen riparte, non si è arreso. E l’ha fatto sapere a chi gli sta vicino. È in Danimarca, oggi sono cinque mesi esatti dal giorno in cui la carriera gli è cambiata, la vita gli è cambiata, gli occhi della gente intorno a lui sono cambiati. E una promessa è una promessa: già nelle ore immediatamente successive all’arresto cardiaco aveva detto di non voler mollare, di volersi rialzare. [...] Eriksen non vuole che l’ultima immagine di sé in campo sia quella del maledetto 12 giugno. In queste settimane è in Danimarca, dopo i molti giorni trascorsi a Milano a godersi la sua casa in zona Brera".