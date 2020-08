Il Tottenham annuncia un nuovo acquisto. Il commento di Eriksen scatena i suoi ex tifosi

È danese come lui e gioca in Nazionale come lui. Il Tottenham ha annunciato l’acquisto di Pierre-Emile Hojbjerg dal Southampton. Christian Eriksen ha commentato l’acquisto con un messaggio lasciato sotto al post pubblicato dallo stesso giocatore: “Sapete come prendervi cura dei danesi e sono sicuro che farete la stessa cosa con lui”, ha scritto riferendosi agli Spurs il centrocampista dell’Inter. Con il suo commento ha acceso la nostalgia di tanti tifosi degli Spurs che hanno scritto: “Ciao maestro, ci manchi”.