Inter, Eriksen dal 1′ il rimedio alla pareggite: sul mercato ha battuto Vidal e il sogno proibito…

Christian Eriksen si prepara alla prima da titolare. Dopo l’assaggio in Coppa Italia contro la Fiorentina a San Siro, il danese farà – con molta probabilità – parte dei tre centrocampisti che Conte sceglierà per la sfida della Dacia Arena contro l’Udinese. Appena quattro allenamenti alla Pinetina ed è già pronto: Eriksen non perde tempo.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore dell’Inter deve rinunciare a Sensi, Borja Valero e Gagliardini e punta sull’ex Tottenham per scrollarsi di dosso la pareggite e dare segnali forti al campionato. Un’Inter inedita che vuole andare all’assalto della Juve puntando su Eriksen, che col tempo ha sopravanzato le altre suggestioni di mercato come il sogno proibito Modric o il cileno Arturo Vidal.