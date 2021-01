Skysports: “Eriksen-Leicester, confermato nodo stipendio. Costo non sostenibile perché…”

Il Leicester avrebbe sondato il terreno con l’Inter per avere Eriksen a titolo temporaneo. La notizia arrivata dall’Inghilterra ha subito trovato riscontro ma per la trattativa ci sarebbe l’ostacolo stipendio. Lo ha scritto il Telegraph e lo ha ribadito oggi Skysports. Sul sito del canale inglese si legge: “Possiamo confermare quanto scritto dal Telegraph, lo stipendio ha ostacolato l’interesse del club inglese. Si pensa che l’ingaggio del danese all’Inter sia quasi tre volte più alto rispetto a quanto percepito dai giocatori che nel Leicester percepiscono lo stipendio maggiore. E quel costo non è sostenibile. Tuttavia, un contratto in prestito per un centrocampista rimane una possibilità per Leicester a gennaio, poiché cercano di coprire l’infortunio al tendine del ginocchio di Dennis Praet che lo terrà fuori per tre mesi. È stato fatto un tentativo anche per Odegaard“.

(Fonte: Skysports.com)