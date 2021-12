Libero – Eriksen, 174 giorni dopo il ritorno in campo: tre ipotesi per il futuro

Il quotidiano si sofferma sul futuro di Christian Eriksen, tornato ieri ad allenarsi individualmente in Danimarca

Quale futuro per Christian Eriksen? Dopo il ritorno in campo di ieri per un allenamento individuale in Danimarca, oggi Libero parla del giocatore dell’Inter. “Sono passati 174 giorni da quello spaventoso 12 giugno quando - durante Danimarca-Finlandia - Christian Eriksen si è accasciato a terra in preda a un arresto cardiaco. Ieri il giocatore è tornato ad allenarsi ad Odense nel centro sportivo dell’OB, club del suo paese. Qualche tiro in porta e corsa leggera: una vera boccata d’aria. Il suo futuro resta incerto: in Italia non potrà giocare con un defibrillatore cardiaco, potrebbe farlo in Inghilterra, Danimarca e Olanda, dove il regolamento è diverso”, si legge.