Esposito: “I cambi di maglia fanno parte del gioco. L’Inter e D’Ambrosio…”

Sebastiano Esposito , attaccante di proprietà dell' Inter e in prestito al Venezia, ha risposto alle domande dei fan in un Q&A sul suo profilo Instagram. Ecco le risposte del giovane calciatore:

"Li reputi fallimenti i frequenti cambi di maglia?". Esposito non ha dubbi: "No, delle montagne da scalare e degli ostacoli da superare con fatica che fanno parte del gioco e della carriera". Il compagno con cui ha legato di più: "Danilo D’Ambrosio, un fratello". Il grande obiettivo di questa stagione del classe 2002 è "dare e fare il massimo con e per il Venezia". L'idolo di Sebastiano è Francesco Totti, come conferma lo stesso calciatore.