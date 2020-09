Italia U21, alle 18:30 la sfida contro la Svezia: Esposito parte della panchina, Pinamonti dal 1′

L’Italia Under 21 torna in campo a cinque giorni dal successo in amichevole sulla Svezia. A Kalmar, la formazione di Nicolato affronta la Svezia nella sfida valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria.

Esclusione, almeno dall’inizio, per Sebastiano Esposito: l’attaccante classe 2002 dell’Inter parte dalla panchina. Dal primo minuto gioca Andrea Pinamonti, prodotto del vivaio nerazzurro e in orbita Inter anche per il futuro. Ecco la formazione ufficiale degli ‘Azzurrini‘:

Italia Under 21 (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Gabbia, Del Prato, Pellegrini; Maleh, Carraro, Zanellato; Sottil, Pinamonti, Cutrone. All. Nicolato.