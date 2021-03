Esposito: “Sto cercando di uscire da un momento difficile. Con il mister…”

Dopo la vittoria e il gol col Venezia, il giocatore di proprietà Inter ha parlato di come sta vivendo la sua esperienza con Zanetti

«Bisogna stare sempre con i piedi per terra e quando il mister mi dà spazio devo dimostrare le mie qualità e mettere a disposizione i miei mezzi. Mi trovo bene con mister Zanetti - ha aggiunto il giocatore di proprietà dell'Inter - abbiamo un parco attaccanti ampio e forte, il rapporto col mister è bello, lui mi ha voluto qui e cerco di ripagare la sua fiducia. Il merito non è solo degli attaccanti quando si fa gol e non è solo un merito degli attaccanti quando non si segna. In questa squadra c'è grande talento in avanti e chiunque va in campo deve dimostrarlo».