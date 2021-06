Euro 2020 – Belgio, Lukaku inarrestabile. GdS: “Segna come da manuale”

L'attaccante dell'Inter Lukaku è andato ancora in gol nella fase a gironi di Euro 2020 con la terza rete, realizzata contro la Finlandia

Romelu Lukaku fa tre su tre. L'attaccante dell' Inter è andato in gol con il suo Belgio anche contro la Finlandia nell'ultimo match della fase a gironi di Euro 2020 . Per La Gazzetta dello Sport la prova del centravanti dei 'Diavoli Rossi' contro gli scandinavi è da 7:

"Un gol glielo annullano per un alluce in fuorigioco, uno lo segna come da manuale" si legge sul quotidiano. Nel match di ieri sera Lukaku ha raggiunto quota 63 gol con la maglia del Belgio.