Euro 2020, Toni: “Mancini, lavoro straordinario. Vedo così Italia-Inghilterra”

Le parole dell'ex attaccante della Nazionale in vista della finale di Wembley tra l'Italia e l'Inghilterra

A Rai Sport, l’ex attaccante della Nazionale Luca Toni ha parlato così a poco più di un’ora dalla finale di Wembley tra Italia e Inghilterra: ”Dobbiamo stare attenti alle ripartenze dei nostri avversari, perché l'Inghilterra ha grande qualità là davanti ed è molto forte. Secondo me gli Azzurri manterranno il possesso palla, noi siamo più tecnici e loro più fisici. Dovremo essere bravi a sfruttare ogni minima occasione, in queste gare vince chi sbaglia meno. Mancini ha fatto un lavoro straordinario. Stasera dobbiamo prendere palla e puntare i loro difensori in attacco. L’Inghilterra è forte, ha battuto formazioni importanti, è difficile far loro gol. Davanti hanno giocatori davvero forti”.