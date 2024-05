È cominciato con una vittoria l'Europeo dell'Italia U17: gli Azzurrini del ct Massimiliano Favo hanno battuto 2-0 la Polonia nella gara inaugurale, giocata per quasi un tempo in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Natali. Tanta Inter protagonista: il centrocampista Mantini e l'attaccante Mosconi sono scesi in campo dal primo all'ultimo minuto, mentre l'esterno destro Ballo è entrato nella ripresa. Mosconi, con tanto di fascia di capitano al braccio, ha sbloccato l'incontro con un sinitro da distanza ravvicinata dopo soli 5 minuti, e nella ripresa ha smarcato l'altro nerazzurro Ballo per il cross che ha portato al raddoppio firmato Coletta, centrocampista della Roma.