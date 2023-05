Juve ko, è Siviglia-Roma la finale di Europa League. Fiorentina in finale di Conference

Sarà il Siviglia ad affrontare la Roma in finale di Europa League, non la Juventus. La squadra andalusa, dopo l’1-1 dell’andata, vince 2-1 in rimonta in casa contro i bianconeri di Massimiliano Allegri. Dopo la conquista della finale di Champions League da parte dell’Inter, è Mourinho a staccare il pass per l’ultimo atto dell’Europa League a Budapest.