Europa League, Atalanta eliminata: vince il Lipsia, doppietta di un super Nkunku

I tedeschi si impongono per 0-2 e approdano in semifinale: decidono i gol del centrocampista offensivo francese

Si ferma ai quarti di finale il cammino in Europa League dell'Atalanta: la formazione di Gasperini, dopo l'1-1 dell'andata in Germania, perde 0-2 a Bergamo contro il Lipsia e saluta così la competizione. Decisiva la doppietta di Christopher Nkunku, autore di un gol per tempo: prima con un inserimento dalle retrovie, poi con un calcio di rigore guadagnato e trasformato.