Europa League, ko per la Lazio con un autogol di Strakosha. I risultati delle gare delle 18.45

Si sono chiuse le gare di Europa League delle 18.45. Brutte notizie per Maurizio Sarri e per la Lazio, unica italiana in campo nelle partite del tardo pomeriggio, che perde a Istanbul contro il Galatasaray nella prima giornata del proprio gruppo. Dopo una partita combattuta, per i biancocelesti arriva la beffa al 67' a causa di un autogol di Strakosha. Ecco tutti i risultati, in attesa delle partite delle 21 (in campo il Napoli):