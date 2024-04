L'attaccante di proprietà dell'Inter si gioca le chance di rimanere in Francia: riscatto automatico in caso di vittoria del torneo

Il Marsiglia raggiunge le semifinali di Europa League dopo i calci di rigore. 1-0 il risultato al Velodrome contro i lusitani, a pareggiare il risultato dell'andata. Gol di Moumbagna al 79', prima dei supplementari e, come detto, dei calci di rigore. Dal dischetto decisivo l'errore di Di Maria, che ha centrato il palo. In gol sia Correa, che continua a giocarsi le chance di rimanere in caso di vittoria del torneo, e l'ex Inter Kondogbia.