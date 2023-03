Europa League, la Roma resiste e passa il turno: 0-0 contro la Real Sociedad

Pareggio a reti bianche per i giallorossi, che conquistano il pass per i quarti di finale dopo il successo dell'andata

Finisce 0-0 la sfida tra Real Sociedad e Roma: i giallorossi, forti del successo per 2-0 ottenuto all'andata, resistono agli attacchi degli spagnoli e conquistano il pass per i quarti di finale di Europa League. Finale acceso, con un lungo recupero concluso con l'espulsione di Fernandez. Missione compiuta per la formazione di Josè Mourinho, che attende ora di conoscere il prossimo avversario: nell'urna di Nyon anche la Juventus.