Europa, sorridono le altre italiane: Atalanta, Roma e Fiorentina qualificate

E' dolce il giovedì delle italiane impegnate in Europa. In Europa League la Roma ottiene contro il Servette il pareggio che le vale la qualificazione. Al gol di Lukaku ha risposto Bedia, per l'1-1 che però non basta per il primo posto. Nell'ultimo turno i giallorossi dovranno battere lo Sheriff Tiraspol e sperare che lo Slavia Praga perda contro il Servette. Copione simile anche per l'Atalanta, a cui però il pareggio di serata contro lo Sporting basta per il primato matematico nel girone. Gol di Scamacca per i bergamaschi, pari di Edwards al Gewiss per gli ospiti.