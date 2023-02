Fabbian, l’ex allenatore: “Mi auguro che torni all’Inter, ma non da comparsa”

Giovanni Fabbian è senza ombra di dubbio il miglior giovane emerso da questa stagione di Serie B: il centrocampista classe 2003 di scuola Inter ha già segnato 7 reti in 22 partite con la Reggina, e sono in molti ora a chiedere un suo pronto ritorno in nerazzurro. Claudio Ottoni, suo ex allenatore ai tempi del Padova Under 15, ne ha parlato così ai microfoni di gianlucadimarzio.com: "Sinceramente credo nessuno si aspettasse che potesse affrontare così giovane un campionato difficile come la Serie B, in una piazza così importante come Reggio Calabria, anche se conosco le sue qualità. Si sta mettendo in mostra ed è giustamente sulla bocca di tutti per quello che sta facendo. Dopo ogni gol gli faccio i complimenti, ci sentiamo ogni tanto. Lui mi chiama ‘Claudione’ in segno d’affetto".