Facchetti: “Cosa serve all’Inter in Champions. Correa? Mi fido di Inzaghi”

Le dichiarazioni del figlio del grande Giacinto a TMW verso l'esordio stagionale dei nerazzurri in Champions

Gianfelice Facchetti, figlio del grande Giacinto e tifoso dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri e dell’esordio in Champions League a TMW Radio: "Mi auguro che con un po' più di spensieratezza la squadra possa mostrare una imprevedibilità maggiore che in Europa serve per vincere certe sfide che lo scorso anno furono più ostiche del previsto. Mi auguro che arrivi un segnale già da stasera. Correa? Da tifoso mi fido di Inzaghi, che credo stia cercando un 11 che sia quello base da cui partire, che gli dia più fiducia e sicurezza. La rosa è stata ritoccata, ci vogliono partite e sfide importanti per ritrovare un attacco come punto di forza come lo scorso anno. Credo che un giocatore di esperienza come Dzeko deve giocare certe partite. Deve prendersi sulle spalle l'attacco dell'Inter e far crescere tutti".