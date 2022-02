Facchetti: “Inter, non hai nulla da perdere. Inzaghi? Ha già superato l’esame di laurea”

Ospite di TMW Radio, Gianfelice Facchetti ha raccontato la sua attesa per Inter-Liverpool: ecco le sue parole

Ospite di TMW Radio, Gianfelice Facchetti ha raccontato la sua attesa per Inter-Liverpool, in cui i nerazzurri tornano a giocarsi una grande notte a eliminazione diretta in Champions dopo 11 anni. Ecco le sue parole:

Inter-Liverpool, test importante per la squadra e per Inzaghi:

"E' una di quelle partite che ognuno vorrebbe vedere e disputare. Anche per un tecnico giovane come Inzaghi è bello confrontarsi con una squadra così. Ma non caricherei di troppi significati questa partita. L'Inter ha giocato tante sfide importanti quest'anno, deve godersi la serata, giocarsi le sue chance ma non va caricata di una tensione eccessiva questa sfida. Secondo me la squadra è in controllo, spero sia una bella serata per tutti gli interisti. Giocarsi una partita del genere è qualcosa che uno sogna tutta la vita. Si parte comunque 0-0 e il fatto che qualcuno dia l'Inter già fuori ti può dare un vantaggio, perché non hai nulla da perdere. Questa squadra nelle difficoltà ha saputo tirare fuori il carattere".

Quanto può pesare l'assenza di Barella?

"Sicuramente è un'assenza che può pesare, anche se c'è il vantaggio del fatto che si sapeva da tempo questa cosa. Credo che nella testa dell'allenatore e della squadra sapere che affronterai una sfida del genere senza di lui ci saranno state delle prove specifiche. E poi Vidal è un giocatore che può reggere questo confronto".

Come arriva Inzaghi a questo appuntamento?

"Non giudicherei il suo operato da questa sfida. Credo che tutto l'ambiente abbia apprezzato come si sia calato in questa realtà, come abbia dato un bel gioco alla squadra. Lui si è caricato sulle spalle tutto quanto, perché la situazione vissuta in estate non era delle migliori. Lui ha rimontato punti, ha vinto la Supercoppa e conquistato gli ottavi di Champions. L'esame di laurea per me lo ha superato".

(Fonte: TMW Radio)